國道3車追撞 1人輕傷送醫

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國道1號南下10.8公里靠近汐止交流道路段，29日上午發生連環追撞車禍，一台小發財車前後遭拖板車、貨車撞擊，車頭扭曲變形。（李其樺翻攝）

警消趕到現場用破壞器材將卡在駕駛座的男子救出送醫。（李其樺翻攝）

國道1號南下10.8公里靠近汐止交流道路段，29日上午9時許發生連環追撞車禍，警消趕到現場發現一台小發財車前後遭拖板車、貨車撞擊，車頭扭曲變形，25歲駕駛受困車內，消防員持破壞器材將男子救出，右小腿骨折送醫；現場也因車禍僅餘單行道通行，詳細車禍原因待警方釐清。

(中時)