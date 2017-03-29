NBA》薛洛德27分逞威 老鷹滅太陽止7連敗
NBA例行賽只剩下最後兩周賽程，東區目前已晉級季後賽的球隊分別是騎士、塞爾提克、巫師和暴龍，排名5-8的球隊29日都有出賽，老鷹靠著薛洛德的27分、6籃板、9助攻，95比91力擒太陽，中止近來7連敗。
中止7連敗之後的老鷹，38勝36敗仍暫居第5席位，公鹿118比108擊敗黃蜂，戰績與老鷹相同，溜馬114比115被灰狼逆襲而落敗，37勝37敗暫居第七，熱火97比96險勝活塞，36勝38敗暫居第八，領先第九的公牛有1場勝差。
開季打得相當強勢的老鷹，沒想到卻在近期陷入低潮，7連敗纏身的情況下顯得岌岌可危，此役首節打完取15分領先優勢，太陽在第二節急起直追，將落後分數縮小至3分差距，後半場兩隊短兵相接，老鷹最終略勝一籌，以4分之差勝出。
老鷹眾志成城艱辛贏得此勝，薛洛德27分勇冠三軍，霍華15分、11籃板，伊耶索瓦18分、12籃板，普林斯15分。
已無緣季後賽的太陽，此役打得相當頑強，無奈最終還是吞下9連敗，華倫24分、8籃板，尤利斯15分、10助攻、6籃板，戴瑞克瓊斯13分。
(中時電子報)
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