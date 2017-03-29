總統府是血汗工廠？府方：遺憾

《週刊王》報導總統府是血汗工廠，府方透過臉書回應。（圖/截自《總統府發言人》臉書專頁）

今（29）日出刊的《周刊王》報導，總統府放任員工加班，每月加班時數甚至飆破100小時，遠超過《勞基法》上限，儼然成為最大血汗工廠。對此總統府回應，周刊報導是「憑空杜撰的不實報導」，對媒體未善盡查證義務感到遺憾。

《周刊王》報導，隨蔡英文進入總統府的年輕幕僚，擔任「聘用機要」與「聘用研究員」等職務，每月總加班時數，動輒超過50小時，甚至飆破100小時！不僅拿不到合理加班費，還得24小時待命。

總統府對此表示，報導中從幕僚人員工作樣態、差勤模式、適用法規到任用職級等相關資訊，與事實皆不相符。事實上，總統府內機要秘書及約聘人員等，相關出勤與請、休假皆依照公務人員週休二日實施辦法、公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定辦理。無論是請領加班費或者加班補休，皆依規定申辦，確保同仁權益。

整篇報導有三大錯誤：一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節。二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證。三、工作情形於府內實際工作樣態不符，偏向創作體而非報導體。

府方認為，對於該刊或基於能力等故未能善盡查證義務，自棄專業倫理，感到相當遺憾。甚至表示，如果少一些這類的烏龍媒體和報導，總統府就不必回應這些假資訊創作的新聞，也不會有同仁與媒體血汗的問題。

(中時電子報)