總統府是血汗工廠？府方：遺憾
今（29）日出刊的《周刊王》報導，總統府放任員工加班，每月加班時數甚至飆破100小時，遠超過《勞基法》上限，儼然成為最大血汗工廠。對此總統府回應，周刊報導是「憑空杜撰的不實報導」，對媒體未善盡查證義務感到遺憾。
《周刊王》報導，隨蔡英文進入總統府的年輕幕僚，擔任「聘用機要」與「聘用研究員」等職務，每月總加班時數，動輒超過50小時，甚至飆破100小時！不僅拿不到合理加班費，還得24小時待命。
總統府對此表示，報導中從幕僚人員工作樣態、差勤模式、適用法規到任用職級等相關資訊，與事實皆不相符。事實上，總統府內機要秘書及約聘人員等，相關出勤與請、休假皆依照公務人員週休二日實施辦法、公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定辦理。無論是請領加班費或者加班補休，皆依規定申辦，確保同仁權益。
整篇報導有三大錯誤：一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節。二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證。三、工作情形於府內實際工作樣態不符，偏向創作體而非報導體。
府方認為，對於該刊或基於能力等故未能善盡查證義務，自棄專業倫理，感到相當遺憾。甚至表示，如果少一些這類的烏龍媒體和報導，總統府就不必回應這些假資訊創作的新聞，也不會有同仁與媒體血汗的問題。
(中時電子報)
文章來源：《總統府發言人》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。