老公被前妻追討6千萬又爆偷腥料 名模依依嘆：我才剛生完

雙胞胎依依老公遭前妻爆料，不理會法院的財產判決結果，且在上一段婚姻中不斷發生婚外情。(翻攝自依依臉書)

「最美雙胞胎」的姊姊依依(蔡依伶)，才剛為老公徐頌傑產下雙胞胎兒子，正專心做月子，沒想到徐竟爆出有過一段婚姻，前妻更從香港爆料指控，徐頌傑不理會離婚財產判決，約欠她1730萬港幣(約合台幣6688萬)，更爆他在離婚前就不斷發生婚外情，對此，依依大嘆：「我才剛生完小孩，她就這樣出現」，也透露老公目前沒有固定收入，都在家帶小孩，「我老公身上就是沒有錢」。

「最美雙胞胎」姊姊依依(左)才剛生產完，老公就遭爆醜聞。(中時資料照片)

據《壹週刊》報導，徐頌傑前妻李小姐爆料，兩人在2001年於澳洲完婚，之後到日本生活，她懷孕後回雪梨待產，沒想到孩子出生後24天就不幸夭折，之後她感到老公態度變了，但仍選擇在2004年來台與其同住以期修補婚姻關係，然2007年李小姐不幸流產，期間發現老公不斷有婚外情，2010年7月甚至開始跟她鬧離婚，「他就是威脅要把我逼死，我那時候情緒很低落，經常生病，他一再逼我簽字，一直吵啊、鬧啊」，最終李小姐受不了精神折磨，決定向香港法院提出離婚申請。

離婚官司纏訟2年，法院在2012年10月判離，但這時李小姐發現：「2月他就和依依出國了，那時我們還沒正式離婚，在台北也是要把香港的離婚證書拿去戶政事務所才可以辦，就算在台北我們也是有婚姻關係」，關於財產判決部分，香港法院判男方須支付一半財產，含息約為1730萬港幣，本月初李小姐委請律師拿法定要求償債書給前夫，沒想到徐竟當場拒絕，「他就是不處理，回台灣當他的好爸爸，沒人知道他離過婚」。

對此，依依替老公說話，表示知道徐頌傑有過一段婚姻，但強調一切都是過去式了，「她知道用台灣的法律拿不到一毛錢，就搶先在香港打官私，香港法院就判了這麼誇張的數字」，也表示自己跟老公都是台灣人，不懂為何要遵守外地的法律，但她也無奈表示：「我才剛生完小孩，她就這樣出現，身為一個女人，我可以體諒她，覺得離婚應該要得到一些什麼東西」，現只盼事情趕快落幕，讓她回歸平靜生活。

(中時電子報)