勞部邀各界研商 廣徵勞基法施行細則意見
勞基法施行細則草案日前預告，明定特休假有3種給假方式等，外界仍有疑慮。對此，勞動部長林美珠今天表示，下午勞動部將召開研商會議，邀請各界表達意見，做為最終修法參考。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部長林美珠進行業務報告。會前林美珠接受媒體聯訪時，做上述表示。
日前勞動部預告勞動基準法施行細則草案，明定特休部分除了有3種給假方式外，其工資結算的日期，也明定需在年度終結的原約定工資給付日或終結後的30天內發給等。
不過，外界仍然認為目前預告的勞基法施行細則草案，還有所疑慮，部分問題還是無法解決。對此，林美珠表示，勞動部下午將邀請勞資雙方團體，召開研商會議，聽取各界意見，作為最終的修法參考。
林美珠表示，主要也是應立法委員的要求，希望修正施行細則時，可以再有研商會議，讓各界表達意見。
林美珠強調，今天研商會議上提出的相關意見勞動部都會聽取，做為最終修法參考。
另外，對於媒體報導總統府是血汗工廠，林美珠表示，報導有誤解跟錯誤地方，總統府的機要人員跟約聘人員都無媒體說的約聘研究員職稱，相關人員都按照公務員聘用人員聘用條例辦理。1060329
(中央社)
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