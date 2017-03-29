少子女化衝擊大專校院 15年恐少41萬人

少子女化持續發酵，教育部今天表示，預估117學年大專校院學士班和專科人數將降為72.3萬人，比102學年減少41.3萬人，15年間減少比率近4成。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」，由教育部次長姚立德專題報告。

姚立德指出，高等教育普及化，造成青年失業有高學歷化現象，加上人才供給和產業需求有結構性落差，因此「企業找不到好人才，青年找不到好工作」，為了縮短技職教育學用落差，未來將建立高職畢業生先就業後升學的彈性方案，同時建立實作測驗和技術選才，並建立彈性的系所調整機制，以因應產業人力需求變動。

受少子女化現象，大專新生人數逐年減少，教育部報告表示，預估117學年大專校院學士班和專科人數將降為72.3萬人，比102學年減少41.3萬人，而生源減少將影響學校財務，並衍生校地閒置、教師授課時數減少、高教資源浪費等問題。

姚立德表示，雖然大學合併有效益，但推動國立大學整併過程中，可能遇到部分系所同質性高、整合困難、合併案通過校務會議難度高、學校歷史文化因素等問題，導致合併不易，因此未來希望鼓勵先合作再合併，並強化學校發展特色及在地整合的產學合作。

至於退場機制，教育部正制定「私立大專校院轉型及退場條例」草案，對辦學績效不佳的學校，強化監督及輔導，如公開專案輔導名單、財產信託、指派公益董事監察人等機制，另提供教職員工優退慰助金等，並設立轉型及退場基金50億元，且檢討學生安置及教師轉業的配套措施。1060329

(中央社)