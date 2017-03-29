少子女化衝擊大專校院 15年恐少41萬人
少子女化持續發酵，教育部今天表示，預估117學年大專校院學士班和專科人數將降為72.3萬人，比102學年減少41.3萬人，15年間減少比率近4成。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」，由教育部次長姚立德專題報告。
姚立德指出，高等教育普及化，造成青年失業有高學歷化現象，加上人才供給和產業需求有結構性落差，因此「企業找不到好人才，青年找不到好工作」，為了縮短技職教育學用落差，未來將建立高職畢業生先就業後升學的彈性方案，同時建立實作測驗和技術選才，並建立彈性的系所調整機制，以因應產業人力需求變動。
受少子女化現象，大專新生人數逐年減少，教育部報告表示，預估117學年大專校院學士班和專科人數將降為72.3萬人，比102學年減少41.3萬人，而生源減少將影響學校財務，並衍生校地閒置、教師授課時數減少、高教資源浪費等問題。
姚立德表示，雖然大學合併有效益，但推動國立大學整併過程中，可能遇到部分系所同質性高、整合困難、合併案通過校務會議難度高、學校歷史文化因素等問題，導致合併不易，因此未來希望鼓勵先合作再合併，並強化學校發展特色及在地整合的產學合作。
至於退場機制，教育部正制定「私立大專校院轉型及退場條例」草案，對辦學績效不佳的學校，強化監督及輔導，如公開專案輔導名單、財產信託、指派公益董事監察人等機制，另提供教職員工優退慰助金等，並設立轉型及退場基金50億元，且檢討學生安置及教師轉業的配套措施。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。