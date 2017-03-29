李明哲大陸遭捕 趙天麟：大陸仍沒說清楚
針對台灣非政府組織工作者李明哲在大陸遭逮捕，民進黨立委趙天麟今天呼籲中共當局應立即說明，也要「政府不要再那麼低調」，陸委會與海基會應該提高關切層次，正告大陸當局。
大陸國務院台灣事務辦公室今天在例行記者會上表示，李明哲「因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查」。
兩岸政策協會今天公布「兩岸與時事議題民意調查」，顯示有77.2%的受訪者認為大陸自520以來對台灣抱持不友善態度。趙天麟表示，若李明哲在大陸被逮捕問題沒有解決，認為大陸不友善的台灣民眾比例仍會增加。
趙天麟表示，李明哲是中華民國公民，在大陸管轄範圍內無故逮捕且沒有通知任何人，國台辦拖到今天才提出一個含糊的說明，也沒說明逮捕原因及過程是否合法，「有回應是好事，但我個人並不滿意」。
他也呼籲「政府不要再那麼低調」，陸委會與海基會應該提高關切層次，正告大陸當局政府關切重視。
兩岸政策協會秘書長王智盛也表示，目前台灣民眾多數認為大陸對台不友善，若李明哲的事件不妥善處理，兩岸當前的問題會更加嚴重。1060329
(中央社)
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