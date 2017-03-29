誰是豬隊友？調查：這9種旅伴最惹人厭

豬一樣的隊友？9種最討人厭旅伴 通通超有感。(圖/shutterstock提供)

9種最討厭的旅伴行為

9種最討人厭旅伴排行榜。(圖/易遊網)

一個人旅行很自由，想去哪就去哪；而兩個人攜伴旅行，能隨時互相分享旅途中的樂趣。但是，如果旅伴沒挑好，卻可能換來的是各種掃興回憶。旅遊網站今(29)日公布9種最惹人厭的旅伴排行榜，旅行就怕這些豬隊友！

易遊網日前進行「9種最討人厭旅伴」網路排行調查，最令網友難以忍受就是「規劃時沒意見，旅程時就處處嫌」的旅伴，辛苦安排行程反而只得到負面回應，這樣的旅伴成為最容易被列為拒絕往來戶的類型，成為此次票選的第1名黑名單。

而第2名惹人厭的就是只出一張嘴的「抱怨狂」，無法好好享受旅遊過程，大小事都抱怨連連，影響同行友人的出遊心情。第3名則是沒有時間觀念，總是不守時而耽誤大家行程的「遲到王」旅伴。獲得第4名的是「自私鬼」旅伴，花很多時間在自己想去的景點，卻吝於考量其他人的喜好，好像這趟旅遊其他人都是陪襯角色似的。

討人厭旅伴第5名是跟「代購狂」一起出遊，光是代買任務就佔了不少時間，甚至還延誤下個行程，渡假心情全變調。第6名是「低頭族」，容易讓人感覺少了同樂的參與感；第7名是「丟三落四又忘東忘西」的旅伴，尤其當重要物品不見，同行人也會跟著緊張慌忙，不免掃興。

第8名是「借物狂」，什麼都不帶，老是和朋友借東借西，自己輕鬆省力也佔盡便宜；第9名是和自己旅遊預算差很大的旅伴出遊，因為預算差異，旅行食住行樂的安排也大不同，總有一方得勉強遷就，難免感到委屈。出遊要盡興，除了找對旅伴，不妨檢視一下自己是否誤觸討人厭旅伴的地雷吧！

(中時電子報)