反年改遍地開花 600軍警忠烈祠護小英
台灣警消聯盟發起的反年金改革遊行陳抗，今天在台北市多個行政機構遍地開花，首先登場的是蔡英文總統出席的台北忠烈祠春祭典禮，因總統、副總統共同出席，加上事先預估有逾400人陳抗，其中恐有愛國同心會的激進分子，因此動用600名軍警人力，大陣仗負責維安蒐證，所幸過程平和。
台灣警消聯盟一早9時由新北市議員林國春率領至忠烈祠，陳情有關國家應遵守「不溯既往、信賴保護」的誠信原則，抗議民眾拉起「有事軍警幹、沒事幹軍警，妳睡得好嗎？」的白布條，希望總統能聽見其訴求，不過蔡英文並未回應。
遍地開花的反年改集會遊行，接著在總統寓所、監察院、考試院、行政、立法院等機關外登場，由北市警局負責維安；各機關外，昨已架起層層鐵拒馬，不讓抗議民眾跨越雷池一步。
警政署長陳國恩昨開記者會呼籲和平理性表達訴求，警方依法行政，保障合法，取締非法，不容許暴力，希望大家都能平安回家。
(中時)
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