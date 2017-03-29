嘆「距離瘦成一道閃電好遠」 舒淇想哭

擁前凸後翹好身材的舒淇，對自我身材要求嚴格。（圖／本報系資料照片）

女神舒淇2016年9月和馮德倫閃電結婚，夫妻倆私下生活甜蜜蜜，舒淇升格為人妻後，仍時常發文與網友分享心情與生活大小事，而總是對自我身材要求嚴格的舒淇，近日再為瘦身傷腦筋，在微博發文直呼：「難瘦想哭」。

舒淇是美食主義愛好者，時常曬出甜點、美食照，不過舒淇對自我身材要求嚴格，對飲食控制相當嚴格，但昨（28日）晚她卻在微博發文喊肚子餓，並直呼：「但我距離瘦成一道閃電好遠好遠好遠⋯⋯難瘦想哭」，不過舒淇身材曲線前凸後翹，每回亮相都讓人眼睛大吃冰淇淋，不用刻意瘦身，好身材早就羨煞眾人。

(中時電子報)