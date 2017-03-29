台灣高鐵 4／28起增開早班北上列車
台灣高鐵為滿足中南部旅客清晨搭機需求，自4月28日（五）起，每日清晨6點增開一班自左營往南港的北上列車，沿途停靠台南、嘉義、台中、桃園以及台北站，4月1日（六）起開放購票。
高鐵表示，搭乘該班次列車的旅客，可於7點26分抵達桃 園站，較現行左營首班車再提早42分鐘，再轉乘機場捷運前往桃園機場。預估可增加上午10點30分前、約20班自桃園機場起飛，前往東南亞、東北亞國際航班之旅客接駁，大幅提升左營、台南、嘉義以及台中等地旅客轉乘機場捷運、搭機出國的便利性。
此外，欲前往台北、南港之旅客，搭乘該車次亦可較現行平日左營出發之首班列車再提早20分鐘抵達台北與南港，讓旅客行程規劃更加彈性、便利。
桃園機場捷運通車後，旅客搭乘高鐵至桃園站後，可利用B1連通道或一樓6號出口前往桃園捷運A18站，搭乘捷運前往桃園機場、中壢、大園、蘆竹市區、林口等地，轉乘接駁更加便利，行程安排將更具彈性。
台灣高鐵自4月28日起，每週提供967班次列車的旅運服務。其中，週一至週五晨間6點至7點間，由左營站發車的北上列車，共有7班次，並提供不同的停靠模式，提供旅客多樣化的旅運需求。
(工商)
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