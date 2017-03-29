北科攜MIT打造台研究基地 每年送6生赴美
北科大今天和名校美國麻省理工學院(MIT)簽定校際產學合作，將打造MIT在台灣的第一個研究基地，未來每年還將選送6名學生赴MIT，展開至少2個月的校外實習。
美國麻省理工學院(MIT)為世界最富盛名的理工大學，各國際學術評比名列前茅，培育出無數諾貝爾獎得主，而標榜創新創意的麻省理工學院媒體實驗室更是催生出大量跨時代的新構想和新發明。
北科大表示，學校是以理工起家的實務研究型大學，和MIT簽訂校際產學合作後，將先以電資及機電學院與麻省理工學院媒體實驗室合作交流，建立麻省理工學院媒體實驗室在台灣的首座聯合研究中心「City Science Lab @ Taipei Tech」，以「無人智慧車」、「智慧城市」為產學合作重點。
為了培育人才，北科大也規劃，未來每年將選送6名學生至MIT媒體實驗室，展開至少為期2個月的校外實習，培育人才專業技能知識及競爭力；教師也可至該實驗室進行訪問研究，增進城市科學相關議題研發能量。
台北科技大學校長黎文龍表示，物聯網浪潮的到來，智慧城市成為城市及產業發展的重要領域，無人智慧車的人性化科技應用，正是智慧城市的指標性應用，透過雙方強大的研究團隊，加上北科大堅強的校友企業，未來在研發測試輕量化無人智慧車、與無人智慧車相關的車用通訊、智慧材料與智慧基礎設施等，相信會有亮眼成果。1060329
(中央社)
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