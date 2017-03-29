動作頻頻 北韓核試可能進入最後準備

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根據美國分析家，衛星影像顯示，北韓可能處於準備再度展開核試的最後階段，與美國軍方的類似結論相呼應。

法新社報導，這些影像是在25日拍下，顯示多達4輛車輛或設備拖車持續出現在豊溪里核試場入口，地面可能還有通訊電纜。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美韓研究所（US-Korea Institute）「北緯38度」（38North）計畫說：「這個設備可能是用在啟動測試、蒐集爆炸資料與處理數據。」

「北緯38度」研究人員昨天指出，豊溪里入口有水抽出並排到山坡下，讓隧道保持乾燥以放置監控或通訊設備。

研究人員說：「這些因素結合起來強烈顯示，正在準備展開測試，包括安裝設備。」

不過，他們提醒沒有「確鑿證據」，又說：「由於北韓知道全球都在關注且能夠欺騙，在宣稱核試即將發生時應該謹慎行事。」

首爾國防部不願對最新報告細節置評，但表示「持續密切關注北韓，使用北韓與美國的監控設備」。

一名發言人重申「北韓準備在領導人一聲令下隨時核試」的看法。（譯者：中央社張曉雯）1060329

(中央社)