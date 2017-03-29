陸證實李明哲被拘 陸委會盼速釐清
中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」被有關部門調查。陸委會發言人邱垂正對此表示，希望陸方盡速釐清案情。
此外，李明哲任職的文山社大方面則表示，希望陸方盡速給予家屬探視權。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應陸媒提問時作上述表示。
這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但馬曉光並未提及李明哲身在何處，也並未詳細說明李明哲確切涉嫌違法內容。
對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正接受中央社記者電話採訪時表示，在中國大陸國台辦上午舉行記者會前，陸委會並未收到陸方正式通報。
他表示，希望中國大陸方面盡速釐清案情，給家屬一個交代；陸委會也會協助家屬積極爭取保障李明哲人身安全與司法人權保障。
李明哲目前為文山社區大學員工，長期透過微信等方式，關注中國大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士。他19日從澳門入境中國大陸廣東省珠海市後失蹤，至今已經10天。
李明哲的太太李凈瑜28日表示，27日深夜獲政府單位間接證實，李明哲被中國大陸國安單位拘留。
另一方面，文山社區大學校長鄭秀娟接受中央社記者電訪時表示，家屬希望能盡速探視李明哲，盼陸方能盡速給予家屬探視權。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。