陸證實李明哲被拘 陸委會盼速釐清

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中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」被有關部門調查。陸委會發言人邱垂正對此表示，希望陸方盡速釐清案情。

此外，李明哲任職的文山社大方面則表示，希望陸方盡速給予家屬探視權。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應陸媒提問時作上述表示。

這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但馬曉光並未提及李明哲身在何處，也並未詳細說明李明哲確切涉嫌違法內容。

對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正接受中央社記者電話採訪時表示，在中國大陸國台辦上午舉行記者會前，陸委會並未收到陸方正式通報。

他表示，希望中國大陸方面盡速釐清案情，給家屬一個交代；陸委會也會協助家屬積極爭取保障李明哲人身安全與司法人權保障。

李明哲目前為文山社區大學員工，長期透過微信等方式，關注中國大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士。他19日從澳門入境中國大陸廣東省珠海市後失蹤，至今已經10天。

李明哲的太太李凈瑜28日表示，27日深夜獲政府單位間接證實，李明哲被中國大陸國安單位拘留。

另一方面，文山社區大學校長鄭秀娟接受中央社記者電訪時表示，家屬希望能盡速探視李明哲，盼陸方能盡速給予家屬探視權。1060329

(中央社)