萬達3600億旅遊投資案 落腳惠州

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據陸媒報導，中國大陸萬達集團將在廣東省惠州市投資文化體育旅遊領域，金額高達人民幣800億元（新台幣約3600億元）。

根據南方日報今天的報導，惠州市政府、大亞灣區管委會與萬達集團28日在惠州簽署合作協議，象徵各方在這項投資案上已達成共識。

報導表示，這是萬達集團在大陸迄今最大的單筆文體旅遊投資案，而這也是落實北京當局建設「粵港澳大灣區」戰略部署的重大專案。

據報導，有關投資案位於惠州大亞灣開發區，以打造以文化旅遊和創新創意為核心，兼具體育、健康、度假、科技創新、商業、商務等功能。1060329

(中央社)