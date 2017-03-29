抗議年金改革 退休軍警下跪向總統陳情

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台灣警消聯盟、新北市退休警察人員協會等單位，不滿年金改革政策，今天早上在總統蔡英文赴忠烈祠時，場外下跪陳情抗議，但未被理會，憤而撕掉陳情書，怒嗆「可恥的政府」。

蔡政府年金改革政策引起不少退休軍警不滿，今天上午10時齊聚台北忠烈祠旁抗議，高呼年金「不溯既往、信賴保護」原則，警方不敢大意，出動蛇籠及大批警力待命。

「有事找警察，沒事幹警察！」新北市退警協會理事長林國春說，蔡總統對這群曾經保護她的警察，不斷汙衊，對於訴求充耳不聞，這次出來是為了捍衛警察退休金。

蔡總統車隊約上午10時左右離開台北忠烈祠，抗議民眾高喊「蔡總統出來面對！」並集體下跪，希望蔡總統接下陳情書，但未被理會，憤怒將陳情書撕掉，誓言會繼續抗議表達訴求。1060329

(中央社)