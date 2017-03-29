嘉義市遠東街火警 1灼傷1老婦失蹤

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嘉義市遠東街一棟2樓木造民宅今天上午10時發生火警，造成40歲男子全身40％灼傷，另一名老婦人失蹤，嘉義市政府消防局出動14輛消防車搶救。

消防局說，火場是2樓木造房子，加上屋內堆置大批回收物，火勢一發不可收拾。

消防局共出動14輛消防車前往搶救，將受灼傷40歲男子送醫急救，火勢在半小時後控制。

不過，根據當地居民說，失火的民宅住有一名老婦人，火警發生後，未見老婦人蹤影，目前由消防人員處理殘火，並進行火場清查作業。1060329

(中央社)