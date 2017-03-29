印尼農民剖開巨蟒肚 驚見失蹤男全屍

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印尼西蘇拉威西省25歲農民艾克巴在採收棕櫚油後失蹤。親友們隔天在農園發現一條8.5公尺、肚子腫脹的大蟒蛇，村民剖開蛇肚，找到他的全屍。

印尼新聞網站Tribunnews報導，艾克巴（Akbar Salubiro）26日晚間前往油棕園工作後失蹤，他的親友們很擔心，於是號召許多村民前往搜索。

村民最後在油棕園內發現一條大蟒蛇，身長8.5公尺，且肚子腫脹異常，村民研判這條蟒蛇不久前才進食過。

於是村民拿來長刀剖開蟒蛇腹部，果然在蛇肚內找到艾克巴的全屍，且明顯可見艾克巴穿著靴子、短褲和T恤。村民研判，艾克巴很可能遭蟒蛇攻擊窒息而死後被蟒蛇吞食。

這件憾事在印尼迅速傳開，當地居民都相當震驚，有人將現場照片和影片上傳網路，引發熱議。村民後來將艾克巴的遺體帶回村莊，並為他舉行宗教儀式。1060329

(中央社)