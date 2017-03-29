好猛 印度火燒檳榔不燙舌

台灣一些人有吃檳榔的習慣，在印度也有人愛吃檳榔，但卻更令人震撼，因為是「火燒檳榔」（Fire Paan）。

在印度許多城市的小攤販上，你可以看到小販用檳榔葉塗上阿拉伯膠、糖漿或白色石灰粉，隨後放上許多香料、堅果、檳榔等然後加上蘭姆酒包起來，用打火機點燃，然後馬上把這個正在著火的「火燒檳榔」直接塞入顧客的嘴裡。

許多客人臉色剛開始都有點驚恐，但闔上嘴咀嚼後，發現並不燙而且甜甜的，才裂嘴一笑。只是剛開始嚼時，有時還會有煙從嘴邊冒出來。

在新德里最熱鬧的康諾特廣場（Connaught Place）一隅，販賣火燒檳榔的小販米西拉（Babulu Mishra）說，火燒檳榔裡面放有乾果、堅果、茴香籽、丁香、豆蔻、薄荷等。

不過，其實火燒檳榔的內容物中，除了上述以外，有的小販也會芝麻、玫瑰粉、檳榔、櫻桃、番紅花、果凍或棗；有的小販擔心消費者怕火燙，還會加入碎冰，有的甚至還加入菸草。

剛嘗了一份火燒檳榔的沙榮（Saran）表示，非常好吃，感覺不到火焰在嘴裡面，因為火燒檳榔加了碎冰，所以口感非常涼，且塞入口中時熄火的速度非常快。

其實，印度人很早已前就有吃檳榔葉包上許多堅果、香料的習慣，火燒檳榔則是近代才出現。

根據傳說，蒙兀兒帝國第4任君主賈漢吉爾（Jahangir）18個妻子中最寵愛的妻子努爾賈汗，無意中發現用檳榔葉包上許多天然材料咀嚼後口氣清新，因而把它當作類似現代的口香糖來嚼，最後流傳到民間且受歡迎。

可別小看這位努爾賈汗，由於皇帝老公相對懦弱，而她比較有決斷力，因此成為君主背後左右國政的女人，也是蒙兀兒帝國史上權力最大的女子，甚至可以獨自處理政務；而她的姪女瑪哈（Mumtaz Mahal）非常有名，泰姬瑪哈陵就是為她而建。

根據「歷史電視18頻道」（HISTORY TV18）報導，稱「火燒檳榔」是古茶拉底省（Gujarat）一對泰德瓦尼（Tadwani）兄弟1998年看到自己工作的酒攤起火而產生的點子，於是就開始在自家攤子賣起火燒檳榔而大受歡迎，並逐漸傳播到印度各地。1060329

(中央社)