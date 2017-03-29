李明哲案 國台辦：涉嫌從事危害國安活動 已接受調查

國台辦發言人馬曉光29日首度證實，台民進黨前黨工李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查。(陳君碩攝)

前民進黨工李明哲赴陸失聯一事，大陸官方29日首度證實。大陸國台辦發言人馬曉光29日表示，李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查。

馬曉光29日在國台辦例行記者會上，媒體連番追問李明哲案，共四次提問關於李明哲案，馬曉光表示，「據瞭解，臺灣居民李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好」。

對於李明哲妻子盼望可探視及送藥物給先生，馬曉光表示，台灣家屬的一些訴求，國台辦是看到了。

媒體再追問，李明哲目前關押在何處，是否可以聘請律師，此案是否會影響到其他台灣人赴陸的人身安全顧慮？馬曉光表示，「我要澄清，來大陸從事正常活動的臺灣同胞，他們的合法權益都是有保障的。大陸依法治國，我們不會對臺灣同胞隨意地採取人身限制措施，所以這點請臺灣同胞放心，來大陸，他們的基本權益是有充分保障的」，對於案情具體情況，馬曉光僅說，李明哲的案子，因為涉嫌從事危害國家安全活動，對他的調查依司法程序在處理。

媒體再詢問李明哲是那些具體行為危害國家安全，馬曉光表示，「哪些方面屬於危害國家安全活動，我們的法律法規上都有明確的列舉，我不是法律專家，如果有興趣你可以查一下。第二，關於李明哲個案的情況，我瞭解到的都向大家講了。如果後續還有進一步的情況，我也會及時向大家披露。」

(旺報)