立委考察台中機場 商討提升國際航線運量

立院交通委員會召委鄭寶清，上午邀集賀陳旦前往航空站視察。（陳淑娥攝）

立院交通委員會召委鄭寶清，上午邀集賀陳旦前往航空站視察。（陳淑娥攝）

今年完成升格的台中國際機場積極拓展國際航線，交通部也祭出調降起降費來吸引航空公司，部長賀陳旦29日視察表示，起降費的下降，代表大家共同努力的方向，透過較優渥的獎助，各地配合地方政府的行銷能量，結合起來包機共同拚觀光。

立院交通委員會召委鄭寶清上午邀集賀陳旦前往航空站視察，立委黃國書、洪慈庸等人一同與會，由台中航空站主任王瑞澍進行簡報。

賀陳旦表示，配合國際生態旅遊年，藉著新南向政策各地展現新活力，今年1月1日下降起降費，代表大家共同努力的方向，針對桃園以外，各地方做包機會有較優渥的獎助，松山一架飛機補助75萬元日幣，其他地方一架120萬元日幣，希望各航空站的設施配合地方政府的行銷能量，結合起來包機。

黃國書表示，台中為台灣未來觀光重鎮與第二大都會區，具有遠見與整體都市規劃的交通建設可以說是刻不容緩，以目前新南向政策為例，台中機場在東南亞國家的對飛航線部分只有河內與胡志明市，建議交通部後續應協助台中機場，展開曼谷、新加坡、吉隆坡等主要城市對飛的協調，擴大台中機場的營運效能。

黃國書指出，中進中出包機獎勵與降低費用部分，都是有效措施，雙港輕軌應放入前瞻，對未來發展有一定的效應，透過連結台中機場、台中港與市區，會是下一個世代提升台中機場觀光與交通的關鍵，希望交通部先以3千萬元做為雙港輕軌相關評估費用，連結台中機場與整體台中都會區。

洪慈庸表示，航站量能及硬體設施的擴充應以20後做規劃，去年兩岸航班減少，國際航線應透過何種方式提升，交通部宜積極面對，硬體設施不足及聯外交通不好，建設刻不容緩。

副市長林陵三指出，日本大分縣航班已開始，越捷飛往胡志明航班也增加，下個月直飛曼谷等，新闢航線陸續出爐；王義川表示，雙港輕軌今年中會完成可行性評估，希望在交通部的協助下完成，觀旅局長陳盛山說，起降費雖有調降，航空公司盼能有調降空間。

(中時)