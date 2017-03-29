兩岸冰球員衝突 國台辦：泛政治化不利兩岸

國台辦發言人馬曉光29日主持例行記者會。(陳君碩攝)

日前在台北的一場冰球比賽，發生兩岸球員衝突的事件，大陸國台辦29日對此表示，發生這樣的事是不應該的，個別媒體如果對其進行泛政治化的解讀和評論，更不利於兩岸同胞增進感情。

國台辦發言人馬曉光29日針對冰球員衝突表示，發生這樣的事情是不應該的，也是我們不願意看到的。任何體育賽事，包括場上運動員和現場觀眾都應該展現良好的風貌，都不應該出現有違體育精神的情況。

馬曉光還指出，個別媒體如果對其進行泛政治化的解讀和評論，更不利於兩岸同胞增進感情。

(旺報)