NBA》火箭哈登大三元無用 柯瑞助勇士8連勝
整季表現出色的「大鬍子」哈登，29日率隊在主場迎戰全聯盟戰績最佳的勇士，雖然繳出24分、11籃板、13助攻，本季第20次大三元，可惜全場出手20次只命中5球，還出現6次失誤，反觀史提芬柯瑞22投11中，32分、10籃板、7助攻，還在關鍵時刻飆進三分球，最終帶領勇士113比106在客場擊退火箭，強勢拿下8連勝。
這場雙強對決戲碼，勇士打完首節取得17分領先優勢，火箭在第二節吹起反攻號角，靠著個人單打突破造成對手犯規不斷站上罰球線上取分，逐漸追近落後分數。易籃後，貝弗利抄截快攻上籃，火箭將落後分數縮小至3分差距，但勇士立即回敬10比2攻勢，再次將領先擴大至11分。
決勝節火箭緊咬不放，加上卓雷蒙格林被吹進攻犯規，火箭出現大好反撲機會，可惜哈登兩度進攻失手，加上史提芬柯瑞在三分線外放冷箭，勇士成功帶走勝利，明日的「背靠背」碰到聯盟戰績第二的馬刺，這將是一場硬仗。
勇士在這場比賽動用了12名球員，有意讓主力球員調整休息，但火箭打得非常強勢，逼得三巨頭還是得上陣超過30分鐘，面對明日的硬戰恐怕是利空消息。除了史提芬柯瑞外，克雷湯普生25分、5籃板，卓雷蒙格林19分、9籃板，伊戈達拉12分，籃板與助攻各6。
用兵略顯保守的火箭教頭丹托尼，只讓8人上陣殺敵，輸掉這場比賽之後已無法謀奪西區龍頭之位，但仍可望以西區第三結束例行賽，季後賽首輪對手有可能是爵士或快艇。
(中時電子報)
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