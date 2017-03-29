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新竹市總工會大會熱鬧滾滾 林智堅致意

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新竹市總工會大會熱鬧滾滾 市長林智堅再強調竹市建設起飛
新竹市總工會28日晚間舉行會員代表大會，市長林智堅（中）再次強調竹市爭取到的「前瞻建設計畫」278億元，象徵了新竹市新時代的領航契機。（陳育賢攝）
新竹市總工會大會熱鬧滾滾 市長林智堅再強調竹市建設起飛
新竹市總工會28日晚間舉行會員代表大會，市長林智堅（中）並頒獎表揚模範勞工與會員代表。
新竹市總工會大會熱鬧滾滾 市長林智堅再強調竹市建設起飛
新竹市總工會28日晚間舉行會員代表大會，左起市議員陳治雄、林耕仁、總工會理事長莊鑑川、立委柯建銘秘書鄭美娟。（陳育賢攝）

新竹市總工會28日晚間舉行第11屆第4次會員代表大會，市長林智堅也特別到場向工會代表及辛苦的勞工們致意，理事長莊鑑川表示，總工會這兩年的努力已獲勞動部等各級長官的肯定，並被評核為A級，去年更獲頒「銅牌獎」殊榮，這都是大家努力的成果。

新竹市總工會昨天晚間舉行會員代表大會，包括市長林智堅、勞工處長黃錦源、市議員陳治雄、林耕仁、黃美慧、吳青山、陳啟源及立委柯建銘秘書鄭美娟、新竹市農產運銷公司總經理倪冠勛等均到場致意，會中林智堅也頒獎表揚模範勞工與會員代表。

林智堅致詞時表示，新竹市的平均勞動人口超過21萬餘人，勞動參與率也超過60％，居全台第2名，勝過各縣市整體平均58.7%，盼藉由公開表揚向辛苦的勞工夥伴表達感佩之意。

他也再次強調今年是竹市的建設起飛年，為加速新竹建設，新竹市政府積極爭取行政院「前瞻建設計畫」，一口氣提出總經費278億元的5大計畫，除了象徵新竹市新時代領航契機，市府團隊2年多來馬拉松式的擬定細部建設內容，更一舉獲得政院青睞。

新竹市共提出包括50億元的新竹大車站改造、200億元大新竹環狀輕軌、新竹棒球場8億元新建、15億元的國際展演中心暨客家會館，及5億元的新竹漁人碼頭計畫，都是市府團隊為了融合老城區各項新舊建設所付出的智慧結晶，為的就是要讓市民享受到更好生活品質。

總工會理事長莊鑑川則表示，感謝市長林智堅對勞工與總工會的大力支持，他就任已邁入第4年，雖然經費不足，但在理監事全力合作下，各項會務與福利仍不打折的如一到位。

近兩年總工會提升各單項業務及承辦勞動部、勞動力發展署的職訓，這些努力都已獲上級肯定，竹市總工會除了被評核為A級訓練單位外，去年更獲勞動力發展署頒發「銅牌獎」，未來更要朝金牌的目標邁進，同時為廣大勞工謀取更大的福利。

(中時)

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