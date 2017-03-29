蔡英文率五院長 忠烈祠祭祀

「中華民國106年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」於今上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡英文總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。

總統在總統府代理秘書長劉建忻陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

今日與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。

(中時)