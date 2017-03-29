不滿紐約巨額維安費 16萬人連署要梅蘭妮亞搬進白宮

川普、梅蘭妮亞和拜倫走在白宮草坪上。(圖/美聯社)

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania)因為要照顧兒子拜倫(Barron)在紐約念書，所以並未在川普(Donald Trump)就職後，和丈夫一起搬到位於華盛頓特區的白宮。雖然川普家可以忍受夫妻分開住，但不少美國民眾卻為此感到不滿，因為這樣意味著納稅人除了要支付在白宮的維安費用之外，還必須支付梅蘭妮亞和拜倫在紐約的維安費用。而資深白宮助理因此發起了連署，請求梅蘭妮亞搬去白宮住，不然就自己支付這些高額維安費用，而目前已經有超過16萬人參與連署。

這次發起的連署名稱為「讓梅蘭妮亞待在白宮或自己負擔開銷」，而發起的原因是認為美國納稅人負擔了大筆的費用，來保護第一夫人住在紐約川普大廈，而這筆開銷對美國並沒有正面的影響，為了減輕國家的負擔，應該削減這筆維安費用。而只要達到至少15萬人參加連署，這份連署將會被轉送到無黨籍參議員桑德斯(Bernie Sanders)以及民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)手中。

川普一家陣容龐大，維安費用可觀。從左至右：川普次子艾瑞克以及其妻蘿拉、川普最小的兒子拜倫、川普、梅蘭妮亞、川普長子小唐納及其妻凡妮莎、長女伊凡卡、庫許納、次女蒂芬妮。(圖/美聯社)

而紐約警察局(NYPD)證實，當總統不在紐約時，目前每天花費約12.7萬到14.6萬美元(約新台幣440萬元)來單獨保護梅蘭妮亞及拜倫。而在選舉結束後到川普就任之前約2個月的期間內，紐約警局也花費了約240萬美元(約新台幣7,250萬元)，在保護川普和川普的家人。而這也已經不是第一次川普被外界質疑為了保護他的安全而開銷過大，他頻繁地飛往他名下位於加州棕櫚灘的Mar-a-Lago俱樂部，也造成了巨額的維安開銷。

2007年川普獲得好萊塢星星時抱著拜倫，以及身旁的梅蘭妮亞。(圖/美聯社)

在美國第9任總統哈里森(William Harrison，1841)的妻子安娜(Anna)之後，梅蘭妮亞是唯一一個沒有住在白宮的第一夫人，而梅蘭妮亞留在紐約最主要的原因，是他的兒子拜倫還在紐約就讀私立學校，因此她和拜倫要待在紐約到這個學年結束。

(中時電子報)