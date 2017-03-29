水利署全力推再生水 缺乏誘因恐成阻礙

台灣降雨量是世界平均3倍，但是卻是全球第18缺水地區。經濟部常務次長楊偉甫今出席「2017台北水環境論壇」時表示，全球氣候變遷是各國須面對的問題。從歷史來看，一座偉大城市發展，會面臨氣候變遷的挑戰，必須在發展同時，兼顧城市的歷史、文化、古蹟。

水利署長賴建信表示，水資源問題不只是量的問題，也是質的問題。他認為政府不僅要思考如何克服氣候變遷的挑戰，更要思索潛在的發展契機，其中，再生水就是水利署未來推廣的目標。

賴建信表示，都市廢水經過處理後產生再生水，目前技術上沒有問題，但是社會大眾在心理上難以接受，目前再生水僅用於工業用水。

水利署目標是在2031年再生水利用量可以達到每日132萬噸，占台灣全年供水10％。

但是，內政部營建署於望聖認為，現在平均水價維持在10塊左右，很難有誘因讓廠商使用再生水。未來目標是所用工業用水都用再生水代替，現在的工業用水就可轉用於民生用水。

賴建信認為開源之外還要節流。氣候變遷造成大氣改變，改變全球降雨型態。以桃園為例，桃園冬雨降雨量占總體20％，但是今年冬雨降雨量是歷年第2少，導致供水吃緊，未來政府對於用水管控需要更精準。

新加坡即是應用科技省水的典範。新加坡政府補助民眾安裝電子水表，精準管控用水。賴建信認為，電子水表不僅可以幫助省水，更能結合長照。由於每戶用水習慣大致固定，社福單位可以透過數據分析用水狀況，了解獨居老人是否發生意外，再派人前往協助。

經濟部常務次長楊偉甫指出，政府訂定47項水資源發展中長期政策，目標確保未來供水穩定。前瞻基礎建設計畫也計畫投入2,500多億元用於水環境改善。

(工商)