媒體追問弟弟緋聞 吳志揚不滿回嗆

我要評比

媒體報導中國國民黨籍台北市議員吳志剛與新北市議員李婉鈺傳秘戀3個月，吳志剛哥哥、國民黨籍立委吳志揚今天遭媒體追問，一度不滿回嗆媒體，「妳現在已經對我造成困擾」。

吳志揚上午在立法院司法及法制委員會質詢後受訪時僅說，這要問當事人、他不清楚。

不過，媒體窮追不捨，一路追問緋聞是否對吳家造成困擾？吳志揚回應媒體說，「妳現在已經對我造成困擾」。

吳志揚說，這是吳志剛的事，「我們不清楚」，有事情問吳志剛。1060329

(中央社)