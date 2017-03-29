免跑京都嵐山！苗栗竹林隧道 頂級綠色浪漫

苗栗泰安不輸京都嵐山的竹林隧道，成IG打卡熱點。(圖/取自instagram/用戶zhi.su授權)

京都嵐山竹林，是觀光客必訪的景點之一。(圖/李念庭攝)

想置身壯闊的竹林綠徑，不必專程赴日本京都！苗栗線泰安景觀悠閒露營區，隱藏一處僅有一輛車寬的竹林小徑，其清幽寧靜的綠色浪漫被形容為「台版嵐山」，不少旅人慕名而來。

位於苗栗線泰安鄉「烏嘎彥休閒露營區」下方的竹林小徑，擁有媲美京都嵐山竹林的綠色絕景，全長約100公尺的翠竹沿著道路延伸，壯闊林海高聳遮天，宛如置身電影《臥虎藏龍》的武俠場景。當陽光鑽入枝葉縫隙、地面光影錯落，漫步於竹林隧道，頗有置身清幽空谷之感。

烏嘎彥竹林隧道原是當地產業道路，隨著農業產業轉型，小徑逐漸成為備受推崇的觀光景點，不少旅人臣服於這片綠色浪漫。烏嘎彥休閒露營區除了竹林外，欣賞瞬息萬變的雲海也是一大看點。

(中時電子報)