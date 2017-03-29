五月天開唱 捷運大安森林站恐過站不停
今晚要去北市大安森林公園朝聖五月天的歌迷請注意！預期今天人潮擁擠，北市捷運局表示，將視現場狀況，實施「只出不進」、「過大安森林公園站不停」或「空車直達大安森林公園站」等彈性調度，請民眾留意。
樂團五月天成軍20周年，今晚重回大安森林公園免費開唱，預料將湧進破萬樂迷朝聖。中央社報導，台北市警察局大安分局交通科指出，這次並無規劃封路，僅在下午4時至晚上11時，針對大安森林公園周遭（新生南路、信義路、建國南路及和平東路）進行交通疏導。
但市府仍呼籲民眾多搭乘公車、捷運等大眾運輸工具前往。捷運方面，大安森林公園站（淡水信義線）下車可直達會場，但若人潮眾多，將實施「只出不進」、「過大安森林公園站不停」或「空車直達大安森林公園站」等彈性調度。因此建議民眾可選擇在東門站（中和新蘆線）、大安站（文湖線）下車後徒步前往。
公車部分，民眾可在捷運忠孝新生站、公館站、東門站、大安站下車，再轉搭公車至「金華新生路口站」或「信義新生路口站」下車。
(中時電子報)
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