「《印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展》聲明稿澄清 網傳電子邀請函非開幕晚會入場憑證」

近日多有民眾於通訊軟體、網路社群間轉傳《印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展》106年4月7日開幕晚會電子邀請函，主辦單位時藝多媒體傳播股份有限公司特此澄清，此電子邀請函非開幕晚會入場憑證，呼籲民眾勿持之前往，以免耽誤民眾寶貴時間。

時藝多媒體長久以來對於展覽品質嚴格要求、層層把關，盼藉由本次《印象‧左岸-奧塞美術館30週年大展》展出之西洋藝術經典畫作，豐富國人視野，拉近藝術與生活的距離。本展展期為4月8日至7月24日，每日開放時間為9:00至17:00(最後進場時間為16:30)，歡迎民眾於展期間蒞臨觀展。

文末重申，本展4月7日開幕晚會現場需核對貴賓名單與實體邀請函後方可入場，僅持電子邀請函者將無法入場。若有任何問題，請洽時藝多媒體客服專線（02）6616-9938（週一至週五 11:00-17:30）或本展Facebook粉絲專頁「奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸」詢問。

時藝多媒體傳播股份有限公司 敬上

(中時電子報)