101登高賽獎金大幅墊高1.36倍
全球矚目的國際登高賽事「2017中國信託‧台北101國際登高賽」5月7日登場，今年的登高賽不僅被列為世界登高協會TWA所主辦國際登高巡迴賽之一，且首度成為亞太區登高冠軍錦標賽舉辦地。台北101為鼓勵更多好手參與此一盛會，特別增設破記錄獎金新台幣20萬元，並同步上調獎項金額，總獎金較去年大幅墊高1.36倍。
其中包括冠軍的亞太區好手、以及臺灣冠軍選手皆可獲得51,000元獎金，較之去年大幅提高34%，預計今年個人賽開放名額3000人，團體賽30組、每組20人，中國信託冠名贊助，亦優惠「個人組」刷卡報名享九折，且大會將從卡友報名費中提撥5%，持續投入中國信託慈善基金會「愛接棒‧少棒資助計畫」專案。
台北101總經理陳世明指出，3月31日中午12點鐘準時開放報名，並揭曉賽事主題「Go勇敢，Run Beyond the World」，她說，每年在台北101舉辦的登高賽競爭激烈，從前年開始增設台灣冠軍獎，鼓勵台灣體育好手以及熱愛運動的年輕新秀來參賽，今年更加碼贊助奪得此次台灣冠軍的選手，將送往國際登高巡迴賽的下一站(今年為廣州)，繼續和國際選手一同較量。
(工商)
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