友人質疑方媛整形 郭富城MAN護航「純天然」
香港天王郭富城和網紅方媛父女戀修成正果，已低調申請「擬結婚通知書」，最晚6月就能完婚，外傳因為方媛乖巧、貼心，才擄獲他的心，據悉，原本他身邊好友都不太接受，但郭富城不斷幫女友說話，可見他相當呵護這段戀情。
據港媒報導，DJ梁泰來在電台爆料，原本郭富城身邊好友不太接受方媛，但他不斷幫女友說好話，稱讚她又乖又善解人意，當友人質疑方媛好像跟剛出道長不太一樣，他隨即超MAN護航：「相信我，他是純天然」，看得出他真的很重視女友。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。