友人質疑方媛整形 郭富城MAN護航「純天然」

郭富城和方媛已低調申請「擬結婚通知書」。(圖／翻攝自微博)

方媛和出道模樣有差別，常被質疑整形。（圖／翻攝自東網、微博)

香港天王郭富城和網紅方媛父女戀修成正果，已低調申請「擬結婚通知書」，最晚6月就能完婚，外傳因為方媛乖巧、貼心，才擄獲他的心，據悉，原本他身邊好友都不太接受，但郭富城不斷幫女友說話，可見他相當呵護這段戀情。

據港媒報導，DJ梁泰來在電台爆料，原本郭富城身邊好友不太接受方媛，但他不斷幫女友說好話，稱讚她又乖又善解人意，當友人質疑方媛好像跟剛出道長不太一樣，他隨即超MAN護航：「相信我，他是純天然」，看得出他真的很重視女友。

(中時電子報)