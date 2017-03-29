國台辦：走遍全世界 沒有叫做台灣國的地方

大陸國台辦發言人馬曉光29日表示，無論走遍世界各國，恐怕也沒有一個叫做台灣國的地方。(陳君碩攝)

日本的總務副大臣赤間二郎近日訪台，是中華民國與日本斷交45年來，最高層級的日本官員公開訪台。大陸國台辦29日對此表示，台灣問題涉及中國核心利益，決不允許挑戰，台灣一方面拒不承認九二共識，另一方面又企圖在涉外領域挑戰一中格局，「這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」；對於有台灣青年持貼有「台灣國」貼紙的護照在日本通關，國台辦表示，無論走遍世界各國，恐怕也沒有一個叫做『台灣國』的地方。

國台辦發言人馬曉光29日對於日本副大臣訪台一事表示，台灣問題涉及中國的核心利益，絕不允許挑戰。日本現職副大臣訪台嚴重違背中日四個政治檔的精神，我們對此堅決反對。外交部已就近期日方在涉台問題上的錯誤行徑進行了嚴正交涉。我要指出的是，臺灣當局一方面拒不承認九二共識，另一方面又企圖在涉外領域挑戰一個中國的格局，這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大。

另外，日前有名台灣青年護照上貼著台灣國字樣，在日本機場成功通關，被大陸媒體拍到照片，對此馬曉光指出，國際社會普遍奉行一個中國政策，並以此來處理涉台事務。大陸外交部已經就日方近期在涉台問題上的一系列錯誤做法，向日方進行了嚴正交涉。

馬曉光還說，「出現你所說的這樣一種荒誕不經的事情，說明台獨洗腦對個別台灣青年遺毒之深。但是我想，無論他走遍世界各國，恐怕也沒有一個叫做『台灣國』的地方」。

(旺報)