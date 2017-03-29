北京清大非首例 廣東大學生也要會游泳

我要評比

據陸媒報導，除了北京清華大學，中國大陸廣東省一些大學早已要求學生必須游過25公尺才能畢業。

南方日報今天在報導中表示，華南理工大學和廣州中山大學早已把游泳與畢業綁定。

報導引述華南理工大三于姓學生說，25公尺蛙式游泳達標是順利畢業的必要條件；廣州中山大學也將游泳作為「特色必修內容」。

報導指出，華南理工和廣州中山大學早在幾年前就要求大學部學生游泳技能達標。

為鼓勵學生積極參加體育活動，廣州中山大學還引進體育活動「打卡積分制」，積分占體育成績的20%，超額完成者還可獲得「中山大學健康之星」的稱號。

大陸媒體日前報導，北京清華大學把學生游泳技能與畢業掛鉤，相關話題這幾天在大陸掀起熱議。1060329

(中央社)