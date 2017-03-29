郝龍斌致電洪秀柱 請假參選黨主席
中國國民黨副主席郝龍斌競選辦公室今天表示，繳交作業費及領取黨員名冊後，象徵黨主席選戰正式開跑，因此上午郝龍斌致電黨主席洪秀柱，循慣例正式跟洪秀柱請假參選。
國民黨主席選舉6陣營代表昨天開會達成共識，同意預繳作業費新台幣200萬元，提供第一波黨員名冊；國民黨前副主席詹啟賢陣營今天上午率先繳交，郝龍斌陣營預計下午繳交，宣示參選決心。
郝龍斌競選辦公室表示，由於今天繳交作業費及領取黨員名冊後，象徵選戰正式開跑，因此今天上午郝龍斌循慣例正式跟洪秀柱請假參選。
郝龍斌辦公室說，郝龍斌原計畫下午中常會報告請假事宜，但因洪秀柱身體不適、中常會停開，因此郝龍斌改以電話方式向洪秀柱報告請假事宜。
郝龍斌於電話中除說明將循慣例請假參選外，也提醒洪秀柱人頭黨員的處理與黨代表選舉辦法變更問題。
郝龍斌表示，他所有對人頭黨員意見和處理建議，過去3個月都已經清楚在中常會和選務會議中表達，後續尊重洪秀柱的決定和處理，不過，他仍盼處理方式能符合外界期待、慎重處理。
黨代表選舉辦法變更問題，郝龍斌表示，黨代表選舉辦法若一直無法確認，擔心會影響黨代表選舉時程，他建議最好維持原本的參選資格，邊選邊改對於黨的形象和公信力影響太大。
除了選務問題，郝龍斌也於通話中請洪秀柱保重身體，雙方也彼此互相加油，互勉一起為黨努力。1060329
(中央社)
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