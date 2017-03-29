兩岸政策協會民調 逾7成贊成兩岸現狀

兩岸政策協會今天公布「兩岸與時事議題民意調查」顯示，滿意總統蔡英文的民眾佔42.5%、不滿意54.1%；69.2%贊成蔡總統兩岸政策做法。

在兩岸政策方面，調查顯示對蔡總統主張的「兩岸現狀」基本態度，有74%的受訪民眾表示贊成，認為蔡總統對中國大陸釋出善意剛好的民眾佔43.3%，認為太少的38.1%，8.5%認為太多。

中國大陸主張「九二共識」才能開啟兩岸對話與交流，有67.8%受訪者表示不能接受，可以接受的是25.3%。此外，77.2%的受訪者認為大陸自520以來對台灣抱持不友善態度。

民調針對時事議題的調查顯示，贊成行政院提出推動的「前瞻基礎建設計畫」的受訪者有74.7%，不贊成的有20.2%；有74.6%認為前瞻基礎建設計畫對經濟發展成長有幫助，認為沒有幫助的是19.6%。

國民黨主席方面，支持洪秀柱的為18.4%、吳敦義17.9%、郝龍斌13.9%。

蔡總統520就職以來，受訪者對蔡總統未來總體施政有信心的受訪者為48.5%，沒有信心的為48.1%。大社會調查中心總經理許立倫表示，從去年10月，蔡總統整體施政調查由滿意超越不滿意，相較今年3月的上一次調查，蔡總統不滿意度略有提升。

兩岸政策協會秘書長王智盛則指出，細部分析這份民調，年齡40歲以上及以下的族群，在兩岸議題的調查都出現10%以上的明顯分歧，且40歲以下對大陸的看法較趨負面，可以看出大陸近年對台灣訴求「一青」的青年策略，整體不算成功。

這份調查為兩岸政策協會委託大社會調查中心執行，於106年3月27日至28日晚間進行訪問。成功訪問1086位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.97個百分點。1060329

(中央社)