兩岸政策協會民調 逾7成贊成兩岸現狀
兩岸政策協會今天公布「兩岸與時事議題民意調查」顯示，滿意總統蔡英文的民眾佔42.5%、不滿意54.1%；69.2%贊成蔡總統兩岸政策做法。
在兩岸政策方面，調查顯示對蔡總統主張的「兩岸現狀」基本態度，有74%的受訪民眾表示贊成，認為蔡總統對中國大陸釋出善意剛好的民眾佔43.3%，認為太少的38.1%，8.5%認為太多。
中國大陸主張「九二共識」才能開啟兩岸對話與交流，有67.8%受訪者表示不能接受，可以接受的是25.3%。此外，77.2%的受訪者認為大陸自520以來對台灣抱持不友善態度。
民調針對時事議題的調查顯示，贊成行政院提出推動的「前瞻基礎建設計畫」的受訪者有74.7%，不贊成的有20.2%；有74.6%認為前瞻基礎建設計畫對經濟發展成長有幫助，認為沒有幫助的是19.6%。
國民黨主席方面，支持洪秀柱的為18.4%、吳敦義17.9%、郝龍斌13.9%。
蔡總統520就職以來，受訪者對蔡總統未來總體施政有信心的受訪者為48.5%，沒有信心的為48.1%。大社會調查中心總經理許立倫表示，從去年10月，蔡總統整體施政調查由滿意超越不滿意，相較今年3月的上一次調查，蔡總統不滿意度略有提升。
兩岸政策協會秘書長王智盛則指出，細部分析這份民調，年齡40歲以上及以下的族群，在兩岸議題的調查都出現10%以上的明顯分歧，且40歲以下對大陸的看法較趨負面，可以看出大陸近年對台灣訴求「一青」的青年策略，整體不算成功。
這份調查為兩岸政策協會委託大社會調查中心執行，於106年3月27日至28日晚間進行訪問。成功訪問1086位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.97個百分點。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。