太恐怖！胃癌躲在殘胃中30年後又大爆發

從電腦斷層看，癌細胞躲在殘留的胃中。（馮惠宜翻攝）

胃癌好難纏，一名54歲的男病患，30多年前因胃潰瘍接受部分胃切除，未料最近因暈厥、解黑便、體重驟降就醫，透過消化道內視鏡發現胃殘留腫瘤，竟是第三期殘胃癌。澄清醫院外科主任方俊慧主任表示，曾經接受部分胃切除手術者，最好於手術15年後應接受初次胃鏡檢查，之後每3年仍需定期胃鏡檢查。

這位54歲的男性患者，30多年前因胃潰瘍接受部分全胃切除，最近因為暈厥、解黑便、體重減輕到本院求診，就診時有嚴重貧血，血色素只有4.6g/dL左右(正常應有13以上)。臨床上懷疑是上消化道出血，故安排了上消化道的內視鏡檢查。

方俊慧表示，該患者經胃鏡檢查發現有胃殘留腫瘤，切片檢查及電腦斷層檢查罹患第三期殘胃癌。之後患者進行全胃切除術，淋巴清除術及脾臟切除胰臟尾端部分切除手術，手術後恢復良好，目前正接受化學治療中。

方俊慧說，所謂殘胃癌，大家可能比較少聽過，它是指因良性病變接受胃部手術5年以上，在殘餘胃所長出來的胃癌。男性較為好發是女性的5.4倍，平均發生年齡是65歲，它佔胃癌的1-5％，但是手術後超過15年發生率會逐漸增高到6-7倍。它的發生原因可能是因為手術後胃酸降低及切胃後因胃腸吻合，膽汁回流到胃部引起的慢性胃發炎有關。

方俊慧建議，曾經因胃或十二指腸潰瘍等良性疾病而接受部分胃切除手術者，至遲於手術15年後應接受初次胃鏡檢查，之後每3年仍需定期胃鏡檢查，以及早發現、及早治療。另外針對上腹部不適的症狀，切勿自行用藥，而影響早期發現的機率。飲食方面減少攝取醃漬或是高鹽食物，因為這類食物容易導致胃發炎、胃黏膜萎縮，容易導致胃癌發生。

(中時)