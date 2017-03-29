NBA》昔日兄弟檔哈登與韋少攜手創紀錄
本季表現最傑出的球員莫過於雷霆韋斯布魯克與火箭哈登了，前者截至目前為止已有37次大三元的恐怖數據，後者哈登也在29日面對強敵勇士繳出第20次大三元，這對昔日隊友聯手創下NBA史上第一次單季兩位球員有超過20次大三元的紀錄。
過去雷霆三巨頭以杜蘭特為首，韋斯布魯克是二哥，哈登是小老弟，但第一個出走離開奧克拉荷馬的卻是哈登，杜蘭特則在去年夏天高調加盟勇士，只剩下韋少留守雷霆。
三巨頭分道揚鑣，杜蘭特逐漸融入勇士體系，無奈2月底被自家人撞傷左膝，目前養傷中，韋少和哈登不但整季全勤，而且還是例行賽MVP熱門人選，韋斯布魯克更有機會成為繼1961年大O之後第二位單季場均大三元的球員，
哈登本季改打主控後籃板與助攻大爆發，過去生涯只有9次大三元的他，本季直線飆升，不但與二哥創下紀錄，而且面對勇士更是單季兩度拿下大三元，然而球隊最終還是輸球，只能無奈接受這個「里程悲」了。
(中時電子報)
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