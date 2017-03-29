印尼警請台提供資料 助辦跨國投資糾紛

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台灣投資人自救會指控印尼千禧勝達期貨凍結他們的資金。印尼刑事局日前請台灣方面提供千禧勝達案調查紀錄。中華民國駐印尼代表處表示，雙邊正在彙整資料中。

台灣投資人自救會多次赴印尼陳情，指控千禧勝達期貨凍結他們的血汗錢，投資者1.63億美元（約新台幣52億元）資金遭侵吞。印尼千禧集團表示，此事應由台灣區期貨仲介人負責，台灣投資者應對陳姓經紀人提出法律訴訟，不是針對千禧集團。

中華民國駐印尼代表處本月初接獲印尼刑事局電傳信件，請中華民國政府協助提供千禧勝達案相關調查紀錄。

駐印尼代表處表示，駐印尼代表陳忠已於8日前往拜會印尼警察總署國際關係局局長馬爾塔（Maltha）討論此案，並獲告知國際關係局應為台、印尼警政合作的單一窗口，印尼刑事局先前未透過國關局轉達郵件，不符常理。

陳忠向中央社記者表示，現在台、印尼雙方還在彙整相關資料，要大家聚在一起討論。先前印尼刑事局人員未循正常管道送件，這樣的做法有點奇怪。

他指出，目前許多投資人的資料也有差異，需要過濾，且「受害者代表的管道零零落落，有的透過律師，律師循的途徑也不是很好」。

陳忠表示，「我們現在都要把它抓到正軌裡面，循著這個途徑在做」。1060329

(中央社)