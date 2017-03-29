籃網不敵76人 林書豪很自責

我要評比

美國NBA籃網今晚主場力拼費城76人隊，戰況激烈，終場籃網以101：106敗陣，相當可惜。林書豪頗為自責，賽後說，如果能夠多攻下幾分，籃網應該不會輸球。

林書豪賽後自我分析，認為沒有達到自己應有的水準，如果表現再好一些，多射下幾分，情況應該不是這樣。

林書豪下場近30分鐘，只拿下11分，但有6籃板、7助攻、4抄截表現。豪小子此戰3分線完全熄火，中距離也失準頭，命中率不到3成，完全反映在他的得分上。

籃網本季3次對戰76人隊，全盤皆輸。不過在例行賽進入最後尾聲階段，籃網3月以來，拿下8勝9敗，有點倒吃甘蔗感覺。籃網戰績目前在東區墊底。

球評指出，林書豪本季4度受傷，在長時間缺賽下，很難評斷籃網表現，相信豪小子如果身強體健，籃網戰績可能不一樣。

總教練艾特金森（Kenny Atkinson）賽後稱許76人隊拼勁十足，幾記3分線，讓籃網吃足苦頭。籃網也未打出過去幾場應有的水準，要繼續努力。1060329

(中央社)