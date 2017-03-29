薪資中位數4萬612元 青年平均月薪29K
主計總處公布去年受僱人員薪資中位數為新台幣4萬612元，勞動部今也公布去年青年勞工平均每月薪資為2萬9427元；青年初次就業薪資則為2萬5540元。
適逢青年節，勞動部今天公布105年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，在105年10-11月期間，以參加勞工保險且在職的15-29歲受僱青年勞工為調查對象，總計回收有效樣本4047份。
根據勞動部調查結果，105年青年勞工平均每月薪資2萬9427元，較103年青年勞工平均月薪2萬8925元增加502元。不過105年青年平均月薪較105年青年初次就業薪資2萬5540元增加3887元，顯示多數青年勞工轉換工作時，薪資都有提升。
以年齡來看，20-24歲青年平均每月薪資為2萬5868元，初次就業薪資為2萬3119元。25-29歲青年平均每月薪資則為3萬2472元，初次就業薪資為2萬7798元。
勞動部表示，根據最新調查，青年勞工出社會後，第一份工作平均花費2個月才找到，當中高達5成青年勞工在初次尋職曾遭遇困難，主要原因為經歷不足跟不知道自己適合做哪方面工作。
勞動部說，青年勞工初次就業的平均年齡由95年20.5歲漸增為105年的21.7歲，青年勞工初次就業考慮因素則以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主。
目前也有2成9青年勞工打算轉換工作，主要原因為待遇低及工作無發展前景。1060329
(中央社)
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