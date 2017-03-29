韓民近7成發奇想 盼外聘歐巴馬當總統
在5月9日南韓總統大選前夕，針對1000名南韓選民就「如果可以從國外聘請總統，最希望是誰」的民調結果顯示，「請美國前總統歐巴馬入主青瓦台」的回答占66.6%居冠。
南韓「東亞日報」今天在要聞綜合版頭條報導指出，東亞日報報委託民意調查機構「M Brian」對「外國領導人的喜好程度」進行調查，獲致前述結論。
調查結果顯示，歐巴馬在總得分（66.6%）中，遠遠領先德國總理梅克爾（12.4%）、中國國家主席習近平（3.4%）、美國總統川普（3.2%0）等人。
美國前國務卿希拉蕊．柯林頓、菲律賓總統杜特蒂、俄羅斯總統蒲亭、日本首相安倍晉三等人均未超過3%。
受訪者解釋各項理由，「與國民自由溝通」排名第1，占37.3%。這也顯示南韓國民對朴槿惠前總統的「不溝通政治」和親信干政事件非常失望，希望下屆總統能擁有溝通的能力。
緊隨其後的理由分別是「強有力的領導人」（18.8%）和「團結國民的能力」（12.6%）。分析認為，這表明南韓選民對下屆總統所具備條件是「溝通與領導力、團結能力」。
調查結果顯示，歐巴馬在所有分項中的得分也排名高居第1，他在「能妥善解決北韓威脅問題的領導人」選項中，獲得35%的支持率；「能妥善解決青年失業問題的領導人」選項中獲得42.6%的支持率。
在北韓問題上，川普（15%）和習近平（11.1%）得分緊隨其後，在青年就業問題上，則是梅克爾（20.8%）和川普（11.7%）緊隨其後。
對於北韓核問題，西江大學國際研究所金在天教授分析認為，「比起川普公開聲稱要對北韓進行先發制人打擊的極端性方法而言，更多人支持歐巴馬對話與壓力並行的原則主義。」1060329
(中央社)
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