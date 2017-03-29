高雄春祭陣亡將士 八軍團指揮官主祭

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第四作戰區為紀念國軍陣亡將士，今天在高雄澄清湖忠靈塔舉行春祭，由陸軍八軍團指揮官陳曉明中將主持，地方政府、軍事單位、學校師生與遺族代表等上百人參加，儀式莊嚴隆重。

春祭典禮上午9時20分在澄清湖雲南反共救國紀念碑與忠靈塔兩地舉行，在海軍軍樂隊引導下，由陳曉明代表行禮默哀，並向國軍陣亡將士及革命先烈上香、獻花及鞠躬致敬，典禮莊嚴肅穆。

典禮結束後，陳曉明慰問在場遺族家屬，場面溫馨感人，展現春祭虔誠追思、緬懷先烈之意。

另外，去年演習戰車墜河殉職的五六四旅3名弟兄上午也入祀高雄忠烈祠，高雄市兵役局官員與祭，對因公殉職弟兄致上最高敬意。1060329

(中央社)