高雄路邊停車五都最貴 交通局允諾檢討
高雄公共路邊停車收費每小時30元，例假日也照收，國民黨籍市議員曾俊傑29日質詢，直指高市路邊停車收費在五都中最貴，違規拖吊又頻繁，痛批市府把市民當提款機；高市交通局長陳勁甫則強調，停車收費以提高停車格周轉率為考量，未來將再檢討，以符合不同地區需求。
高雄市議會國民黨團總召曾俊傑列舉其他城市停車費標準，台南每小時收費20元，從早上8時收到晚上10時，例假日照收；台中1小時20元，早上8時到晚上6時，少數地區收到10點；新北市每小時20元，少部分地區收30元，例假日國定假日不收費；台北市則是每小時20元，依地區不同，每周收5至6天，早上7時收到晚上8時。
他說，高雄路邊公共停車格每小時收30元，早上8時收到晚上10時，連例假日也照收。他認為，路邊停車格應是讓市容更美觀、道路更整齊為主要目的，市府卻把老百姓當提款機，收費是五都中最高的，「高雄號稱幸福城市，市民卻一點小確幸都沒有」。
曾俊傑也指出，有些停車格採計時計費，有些則採計次，但民眾根本搞不清楚劃定標準，像三民區大昌路一帶，今年年初一覺醒來，住家附近原本計次的路邊停車格，一夕之間改為計時，停1天的收費暴增，令人傻眼。
高市交通局長陳勁甫解釋，若該路段停車格流動率高達80％，即代表很多人有停車需求，便由計次改計時收費，空間更有效使用。
他說，高雄停車收費雖然每小時30元，但也有五都中獨創的半小時15元費率，提升停車格周轉率，不過停車費率必須隨時檢討，包括計費方式及高費率停車格改一般收費的時間，將再討論是否再放寬，以符合當地市民需求。
(中時)
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