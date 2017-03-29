當女神家御用中醫師4年「他」診完林志玲脈搏不願洗手

中醫診所院長陳峙嘉擔任志玲姊姊家庭的「御用中醫師」，給女神把過脈。(取材自陳峙嘉臉書、林志玲微博)

以《中醫師翻白眼》系列影片爆紅的中醫師陳峙嘉，又帥又幽默的特質，讓他在網路享有高知名度，事實上「網紅」只是他的副業，陳峙嘉相當堅守本分，除經營中醫診所，同時還是女神林志玲家的「御用中醫師」，擔任此職已4年時間，當然也幫志玲姊姊診療過，讓人直呼羨慕！

據《自由時報》報導，中醫診所院長陳峙嘉在網路爆紅，也上過許多談話性節目，甚至客串過侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》，可說相當活躍，而從4年前開始，他擔任林志玲家的專門中醫師，回憶起當年第一次被找到家裡，幫志玲姊姊診脈，讓他興奮到不願意洗手，如今陳峙嘉則表示欽佩女神的高EQ，覺得她充滿智慧，掛保證她無論私下或螢光幕前，都是一致的優質！

(中時電子報)