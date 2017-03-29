兩岸冰球衝突 陸國台辦：不應該發生
針對U18冰球賽兩岸球員發生衝突，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，發生這樣的事情不應該。任何體育賽事，運動員和現場觀眾都應展現「良好的風貌」，不應該違背體育精神。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光首先表示，「發生這樣的事情是不應該的，也是我們不願意看到的」。
他說，任何體育賽事，包括場上運動員和現場觀眾，都應該展現「良好的風貌」，都不應該出現「有違體育精神的情況」。
馬曉光又說，個別媒體如果對此事進行「泛政治化的解讀和評論」，更不利於兩岸民眾增進感情。
2017年IIHF世界U18冰球錦標賽第3級A組賽事（2017 IIHF IceHockey U18 World Championship Div. III Gr. A –09）中華隊與中國大陸隊之戰24日在台北小巨蛋舉行。
中國大陸隊在比賽過程中小動作不斷，並在賽後與中華隊爆發肢體衝突，讓場邊觀眾也加入戰局，大會25日宣布懲處結果，中國大陸王梓橋、王京各遭禁賽1場。1060329
(中央社)
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