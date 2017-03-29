女兒找媽找整天 警靠賴群組凌晨找到人

桃園市中壢區1名80歲老人昨天上午出門後迷途，子女心急如焚，找快一天還是沒著落；後來報警後，中壢分局利用Line群組（賴群組），半小時內發現迷途長輩，讓家人破涕為笑。

桃園市政府中壢分局中壢派出所執勤警員今天凌晨在中壢區中平、大同路口執行巡邏時，尋獲迷途的80歲走失老人，並通知家屬接回。

警方表示，轄區內的龍興派出所凌晨就在Line群組通報，指出1名老人離家未歸，家人焦急擔慮，除了依規定受理失蹤人口外，警方還自製協尋通報，將相關衣著顏色(戴帽、白色珍珠項鍊等特徵)、老人相片以分局群組轉發協請同仁協尋。

果真不出半小時，員警在中壢區中平、大同路口看見老婦身影，立即向前詢問，並將老婦帶回派出所休息、奉上熱茶，而老婦人說不出家住何處，只說忘記回家的路，員警隨即查詢失蹤人口登載資料，通知老人的家中子女，從派出所將長輩帶回。

心急如焚的女兒表示，她的媽媽昨天上午離家後，只和家人說要去市場買東西，可是越等越晚，始終沒有看到媽媽身影，於是在凌晨的時候前往龍興所報案，想不到隔不到半小時警方就通知找到人，真得非常感謝警方的效率。

中壢分局表示，中壢分局成立Line群組，傳達轄區內治安、交通及為民服務問題等訊息，同時透過文字、圖片、影音，傳遞給一線員警掌握，「30分鐘找到失蹤老婦人，就是一個最好的例子」。1060329

(中央社)