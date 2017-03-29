陸國台辦：台灣向外國買武器沒有出路
中國大陸國台辦今天對於美國軍售台灣議題說，反對台灣與大陸建交國軍事往來，台灣如果企圖向外國買武器，「這是沒有出路的」，「和大陸搞軍備競賽，只能損害台灣同胞的福祉和利益。」
總統蔡英文日前出席美國商會活動表示，美國新政府上任後，台美關係已進入另一個新的階段，希望台美間可以建立「升級版」的策略夥伴關係，包括更具策略性的區域安全夥伴關係。
有媒體則報導，蔡總統會中表示，美國是台灣最大的支持力量，對台軍售是台海穩定的重要支柱。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，發言人馬曉光回應陸媒提問時表示，堅決反對台灣與大陸建交國開展任何形式的軍事往來和官方交往。
他還說，兩岸綜合實力差距的越拉越大，台灣如果企圖透過向外國購買武器，發展進攻性的武器，以至於「提出一些虛張聲勢的所謂軍事戰略來為自己的錯誤政治路線保駕護航，這是沒有出路的」。
他說，「和大陸搞軍備競賽，只能損害台灣同胞的福祉和利益。」
他說，兩岸關係和台海和平發展的根本保障是反對和遏制台獨，堅持「九二共識」，「所以我們希望台灣方面能夠回到這一正確的軌道上來」。1060329
(中央社)
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