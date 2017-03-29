羅慕斯訪台 將拜會蔡總統談新南向
菲律賓前總統羅慕斯今天起訪問台灣4天，將拜會總統蔡英文以及多位政商界友人，謀求中華民國推動新南向政策下的更多互惠互利契機。
羅慕斯伉儷、1對子女與孫兒一行5人，在菲律賓南線台商會31人參訪團陪同下，上午搭乘中華航空公司班機從馬尼拉啟程，展開「第9屆菲台友誼訪問暨羅慕斯杯高爾夫賽」之旅。
商會創會長陳文儒、前會長雷洸澤與蘇國維等都是本屆團員，為羅慕斯安排拜會活動的駐菲代表林松煥前往送機。
羅慕斯最近遭受喪妹之痛，但仍依時程展開這趟行程。
陳文儒向中央社記者表示，羅慕斯在菲律賓政壇具有崇高地位，對台灣也相當友善，雖然是以民間人士身分訪台，但對台菲高層交流的影響非常深遠。
雷洸澤說，在台灣大力推動新南向政策之際，羅慕斯此行更具意義，特別是菲律賓新政府與中國大陸關係日漸親密，旅菲台商將以「搏感情」的方式，為政府的外交工作盡一份力量。
根據行程表，羅慕斯將拜會總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、桃園市長鄭文燦、中國國民黨主席洪秀柱等友人，訪問法務部調查局反毒部門，與外貿協會舉行座談，並參觀包括烏來在內的多處景點。
羅慕斯還將與台商進行2場高球球敘，預訂4月1日返回馬尼拉。
菲律賓南線台商會成立於2000年，會員分布在馬尼拉以南的地區，菲台友誼訪問暨羅慕斯杯高爾夫賽於2009年由創會長陳文儒發起。1060329
(中央社)
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